„Kdybychom po první půli vedli 2:0, nikdo by neřekl ani popel. Na rozdíl od soupeře nám ale vázla koncovka, Brňané se na góly nenadřeli,“ viděl hlavní rozdíl kouč Holešova Roman Kolenič. „Z porážky nedělám tragédii, vím, jaká v týmu síla je. V sobotu to byl zápas blbec, stejně jako jsem přesvědčen, že Brno v této sestavě nebude hned každý porážet,“ doplnil trenér domácích.

V první půlhodině měli dvě největší šance jeho svěřenci, ale neuspěli. Naopak na druhé straně šla Zbrojovka do vedení po naivní malé domů domácích, na 2:0 zvýšili z penalty. „Protivníkovi jsme darovali vedení, pak při odkopu trefíme soupeře. Třetí trefa chvíli po změně stran náš zlomila, pak již to byla křeč. Soupeř svou nespornou kvalitou už byl na koni a zápas si pohlídal, dělal si s námi, co chtěl. V prvním poločasu jsme vzdorovali, pak už byl byla Zbrojovka lepší, vyhrála zaslouženě,“ uznal trenér.

„Vzpomínám, že ve Skašticích jsme také první zápas prohráli, abychom po osmém kole vedli tabulku,“ dodal s úsměvem Roman Kolenič.

SFK HOLEŠOV – ZBROJ. BRNO B 0:6 (0:2)

Branky: 35. a 64. Kohoutek, 45. z pen. A 90. Rogožan, 47. a 70. Lhotecký. Rozhodčí: Štipčák, 400 diváků.