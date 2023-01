Zemětřesení v kabině fotbalového Holešova! Proč se ale kouč Skácel nebojí?

Druhý celek I. A třídy, který na podzim jen dvakrát prohrál a ve svém středu má exligového fotbalistu Michala Ordoše, s domácími dlouho držel krok, aby definitivně padl až po přestávce.

„Protivník nepodal vůbec špatný výkon a potvrdil své postupové ambice. Třebaže součinnost jak v obraně tak útoku nebyla dobrá, v zápase jsme zahodili spoustu dalších šancí,“ poznamenal trenér Holešova, jenž ve druhé půli dal prostor i zkoušeným talentovaným dorostencům.

„Nepřesností bylo opravdu hodně, ale to je logické. Spokojen tak jsem kromě výsledku i s přístupem a jak se k tomu všichni aktivně postavili, třebaže jsme stejně jako všichni v plné přípravě. Herně to nebylo dobré, faktorů, co ovlivnilo náš výkon bylo hodně, ale pořád máme dosta času na práci a vypilování nedostatků,“ zůstává v klidu Alois Skácel, jenž s vedením již dotahuje příchod na hostování kvalitního útočníka a dalších dvou posil.

Další přípravný zápas sehraje Holešov příští sobotu (28. 1.) od 14 hodin v Hulíně proti Štítné nad Vláří (KP).

HOLEŠOV - ZBOROVICE 4:1 (2:1)

Branky: Kovář 2, Zakopal, Hlobil - Ordoš.