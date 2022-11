„Je to obrovský úspěch, po více jak deseti letech si náš kraj opět zahraje evropský šampionát. Je to nejvíce, čeho můžete v amatérské kopané dosáhnout,“ potvrdil Motal.

„A protože nyní budeme stávající soupisku rozšiřovat o další dvě jména, ne že bych přímo vypisoval konkurz, ale na jaře budu nejen soupeře, ale i další krajské týmy sledovat,“ pousmál se trenér.

A tak nejen jeho svěřenci mají velkou možnost se podívat na vrcholnou akci sezony. Ze skaštického výběru mají své jisté gólman Vrba a obránce Glozyga. „Pokud nepřijdou zranění, kluci, kteří si postup vykopali, mají nominaci téměř jistou. V odvetách se bude bojovat minimálně o dvě místa a velkou šanci na ni mají nejen hráči skaštického kádru. Budu se opravdu rozhlížet po všech úrovních,“ slíbil Motal. „Výzva je to opravdu pro všechny. Ano, nějaké tipy mám, větší okruh adeptů a jsem zvědav, jak mi vyjdou. Příležitost je opravdu otevřená,“ zopakoval.

Šampionát se koná pár dnů po skončení sezony, přičemž o pořadateli akce se teprve bude rozhodovat. „Bude to podobně parádní a na výši, jako například mají kategorie lvíčat, tedy hráči do 20 let. Moc rád bych ještě před tím s výběrem absolvoval krátké soustředění, což zatím není potvrzené,“ posteskl si.

Při hodnocení podzimní části jeho divizního výběru je s 20 získanými body a průběžnou sedmou příčkou spokojen. „K úplné spokojenosti mi chybí pět šest bodů. Jsme ale ve středu tabulky, kde bychom se chtěli dát pohybovat. Co nejdříve na úvod jara si chceme zajistit záchranu, k čemuž by nám mělo stačit nějakých deset dvanáct bodů,“ spočítal hrající trenér.

Při pohledu zpět jej mrzí především úvodní porážky. „Ta se Vsetínem byla zbytečná, stejně jako všechny domácí zaváhání. Před svými fandy bychom chtěli být maximálně úspěšní, bavit je fotbalem a výhrami,“ má jasno Motal.

Zatímco Skaštice v minulosti patřily k fotbalové destinaci, kde je hráčský pohyb minimální, nyní je čekají neplánované změny. „Ovšem nic zásadního, dál sázíme na naše specifické, rodinné prostředí. Tahouni v čele se Zdeňou Konečníkem budou dál jasní,“ nehodlá sám nic měnit.

Na odchodu je ovšem Červenka, jenž dostal nabídku z Rakouska. „Vím ještě o jednom hráči, který aktivně řeší nabídku, uvidíme, jak vše dopadne. Podle toho se pak případně rozhlédneme po posilách, zřejmě na kraj zálohy,“ připustil.

Sedmý celek soutěže přitom patřil mezi první, kteří ukončili společnou přípravu, hned po posledním zápase. A jako poslední asi začnou, v plánu to mají až 24. ledna. „Většina hráčů hraje sálovku a další doplňkové sporty. Navíc ani během volna nejsou kluci bez úkolů. Díky aplikacím mají zadané objemy, běhy, které budu opět dál průběžně kontrolovat. Proto začínáme relativně později. Po návratu ke společné přípravě pak už začneme na hřišti s práci s míčem, naplánované máme i soustředění v Tasovicích,“ upřesnil Motal.

Mezi největší překvapení rozehraného ročníku divize D považuje výkony a výsledky nováčků Baťova se Šternberkem. „Nečekal jsem, jak se bude trápit mladý výběr Přerova. Nahoře jsou dva největší favorité, osobně očekávám, že soutěž lépe zvládnou Kozlovice,“ dodal bývalý ligový fotbalista a nyní i úspěšný trenér Lukáš Motal, jenž i nadále bude úzce spolupracovat se svým asistentem Romanem Číhalem.

„Funguje to, není důvod cokoliv měnit. Ani já se ještě do fotbalového důchodu nechystám, aktivní hra mě stále baví. Až ucítím, že to nejde, usadím se na lavičku a hrát budu za béčko,“ dodal s úsměvem trenér, jenž si na MS přeje finále Francie s Brazílií.