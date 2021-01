„Běh pořád dokola je otrava i pro profíky, pro nás amatéry dvojnásob,“ přitaká trenér divizních fotbalistů Skaštic Roman Kolenič, jenž by za normálních okolností s týmem v minulém týdnu odstartoval společnou přípravu.

„Vzhledem ke krátkému podzimu jsme začali s přípravou na druhou fázi již začátkem prosince. Protože ale nemáme umělku a ta nejbližší v Kroměříži je maximálně vytížená, pracovali jsme a pracujeme individuálně. Kluci s výjimkou svátků mají týdenní plány, tři jednotky týdně. Používáme aplikace, které společně s Lukášem Motalem vyhodnocujeme a komunikujeme ve své skupině na sociálních sítích,“ popsal situaci Kolenič, jehož mile potěšil přístup jeho svěřenců, kteří půjdou do jarní fáze ze skvělé čtvrté příčky.

„Nikoho z nás fotbal neživí, jsme tedy na bázi, že nikoho nenutíme. Kluci ale zatím naštěstí nemají problém s motivací. I za těchto okolností budou kondičně připraveni,“ hlásí hrdě.

Sám ale nyní cítí, že je potřeba něco v přípravě změnit.

„Zařazujeme do procesu silové věci. Samozřejmě opět zaměřené na domácí podmínky a s váhou vlastního těla. Žádná hrůza ani věda. Každopádně všichni už vyhlížíme čas, kdy se opět sejdeme v kabině,“ přiznal trenér.

„Nemá cenu řešit, co neovlivníte, nařízení musíme respektovat, zdraví je na prvním místě. Snad si ale nyní budeme vzácnější.“

První přípravný zápas mají Skaštičtí naplánovaný na poslední lednovou neděli s Napajedly, již nyní ale všichni vědí, že se neuskuteční.

„Kabina a parta moc chybí. Kdy ale společně vyběhneme k zápasu, je zatím ve hvězdách. Ano, začátek očkování restart sportu přibližuje, ale kdy to bude, je nejasné. Stejně jako není jasné, zda stihneme odehrát v polovině března první řádné jarní kolo s Hranicemi. Všechno je jako ze sci-fi,“ mrzí trenéra. Především pak směrem k mládeži.

„Ti jsou biti nejvíce, o ně mám strach největší. Podepíše se to na jejich výkonnosti.“

A kolik týdnů společné přípravy budou potřebovat jeho svěřenci, než poprvé vyběhnou k mistrovskému zápasu? „Ze dne na den to rozhodně nejde, jen odehrát zápas nedává smysl a je to o zdraví! V ideálním případě je potřeba jako během nejkratší letní přestávky pět až šest týdnů, měsíc minimálně,“ spočítal bývalý úspěšný fotbalista.

Do druhé fáze předloňský divizní nováček nastoupí bez svých tradičních opor. „Už v létě ohlásili konec Lukáš Batík s Antonínem Sovou. V případě druhého jmenovaného by měl být k případné výpomoci, neboť by měl dál hrát za rezervu a současně se začlenit do trenérského týmu v klubu,“ těší Koleniče.

„Otazník visí také nad Michalem Hubrem, jemuž přejeme úspěch v přípravě třetiligových Otrokovic, ale pokud zde neuspěje, máme příslib jeho návratu. Jinak o žádných jiných příchodech a odchodech nevím. Šanci dostanou hlavně naši odchovanci, potřebují cítit důvěru,“ uvědomuje si.

Třebaže nyní mají Skaštice čelo na dohled, jejich ambice nejsou postupové. Naopak.

„Bodově jsme na tom dobře, ale pořád se díváme více pod sebe než vzhůru. Navíc náš úvodní los je více než náročný – Hranice, Přerov, Kozlovice a pak Bzenec. Nechci být alibista, ale pořád jsou rozdíly nevelké a chceme mít co nejdříve klid se záchranou,“ zdůraznil Kolenič.

„Naším hlavním cílem pod mým vedením je, aby se fotbalem bavili jak kluci, tak fanoušci.“

A koho považuje zkušený trenér za největšího favorita divize E?

„O první místo se poperou Slavičín s Hranicemi Těžko ale říci, zda stihneme odehrát všechna kola. Pokud ne, podle mne by nebylo šťastné a regulérní vyhlašovat postupující a sestupující. Situace je výjimečná a všichni věříme, že snad už další sezona bude normální. Do té doby je to jedna velká improvizace, navíc bez diváků je i naše radost ze hry sotva poloviční,“ přiznal na závěr Roman Kolenič.