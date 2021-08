„Před zápasem bychom bod brali, s odstupem času nás ztráta mrzí. Zápas, ale asi skončil zaslouženou remízou. Bod z venku bereme,“ konstatoval Motal.

HFK OLOMOUC - SKAŠTICE 1:1 (1:1)

Úvod zápasu přitom vyšel domácím, kteří šli do vedení. Skaštičtí vyrovnali po stažení Konečníka ve vyložené šanci. „Za mě měla být k penaltě i červená. Zdeněk penaltu proměnil a my měli od tohoto okamžiku navrch,“ pustil se do hodnocení kouč hostí.

Domácí se po změně stran zatáhli a soustředili se na defenzivu. „Hráli jsme proti desíti, bohužel jsme se s tím nedokázali vyrovnat. Místo hry přes křídla jsme se snažili protrlačit středem, možná i dost diskutovali se sudími,“ pokáral své svěřence Motal. „Když už jsme se dostali do šestnáctky, byla z toho šance, na druhou stranu i domácí byli z brejků nepříjemní. Každopádně na můj vkus hře chybělo tempo, i ztrát bylo dost. Nebyl to náš optimální výkon,“ cítí kouč Skaštic.

Naopak opět nadstandard předvedl kapitán a tahoun Lukáš Konečník, který ač faulován šel na penaltu. „Je to náš lídr, navíc má velkou fazónu, což opět potrvdil. A to i přesto, že po středě byl zraněný, ale naštěstí se rychle dal dohromady,“ oddechl si Lukáš Motal.

Branky: 20. Kotůlek - 27. Konečník (pen.). Rozhodčí: Julínek, 105 diváků. Vrba – Frýdl, Menšík (46. Sedlák), Bubla (66. Štěpják), T. Motal, Zůvala (79. Petrúsek), Zavadil, Beneš, Vymětal (58. J. Červenka), Konečník, L. Motal. Trenér: L. Motal.