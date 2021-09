Přitom domácí měli od začátku navrch. „Po pár vteřinách jsme šli smai na gólmana, ale neuspěli. Ve zbytku času jsme jen dotahovali, dobývali bránu soupeře. Ten spoléhal na brejky a ty mu vycházely,“ označil za klíčové Motal.

Důležitým momentem bylo vyloučení Štěpjáka po necelé hodině hry. „Bylo to nešťastné, za mě to vůbec nemělo být, mladí rozhodčí se spletli. Všichni se divili, když vytáhl červenou kartu po souboji rameno na rameno, navíc když míč mířil k rohovému praporku,“ popsal svůj pohled na situaci trenér Skaštic.

I přesto to byl právě Lukáš Motal, jenž vyrovnal, ale ani to na alespoň bod nestačilo. „Jednou nám utekli a s pomocí tyče zápas šťastně získali. Ztráta mrzí, o to více budeme muset zabrat příště,“ burcuje kabinu kouč Skaštic.

SKAŠTICE - VŠECHOVICE 2:3 (1:2)

Branky: 19. J. Červenka, 64. L. Motal - 10. Plešek, 34. Hoffmann, 78. Skácel. Rozhodčí: Šafrán, ČK: 56. Štěpják (Skaštice), 220 diváků.

Skaštice: Večeřa – Štěpják, Frýdl, T. Motal, J. Červenka (66. Bubla), Zavadil (85. Zůvala), Beneš, Berčík (85. Vymětal), Sedlák, L. Motal, Konečník. Trenér: L. Motal.