Čtvrt hodina na přelomu poločasů zlomila vaz divizním fotbalistům Skaštic. Nováček po dvou domácích výhrách o víkendovém hraném 9. kole nyní nestačil na lídra z Hodonína.

Fotbalisté Skaštic (ve světlém). Ilustrační foto | Foto: Pavel Hrdlička

„Byl to nejkvalitnější soupeř, co jsme zatím potkali. I přesto se hrál vyrovnaný zápas, ve kterém jsme optě doplatili na laciné góly. I přes porážku zaslouží kluci pochvalu, že to ani za stavu 0:3 nezabalili,“ ocenil kouč Skaštic Roman Kolenič.