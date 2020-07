„Kluci na sobě makají zodpovědně,“ pochvaluje si kouč Roman Kolenič, nováčka uplynulé nedohrané sezony. „Druhá sezona je vždy náročnější, krizová. O to více a zodpovědněji se musíme připravit,“ burcuje zkušený trenér.

Základní osu se podařilo ve Skašticích udržet. Ještě silnější přitom budou mezi tyčemi, kam se jim podařilo získat z Koryčan zkušeného Marka Vrbu. „Kdysi chytal v Morkovicích divizi, po zimním konci kariéry Jiřího Stíbla s Večeřou vytvoří kvalitní dvojici,“ nepochybuje lodivod.

Ještě větší radost ale má z návratu dvou rekonvalescentů – Glozyga a Zavadila. „Jejich zranění byla dlouhodobá, o to více se na jejich návrat do sestavy těšíme. Patří totiž do osy týmu. Když bude zdravotně držet, měli bychom být konkurenceschopní,“ cítí Kolenič.

Navíc do Skaštic přichází n zkoušku záložník z Bzence, jenž naposledy hostoval Morkovicích Patrik Hubr. Ve druhé fázi přípravy budeme mít dost času a prostoru jej otestovat. Popravdě jsem jej pořádně neviděl,“ přiznal trenér, jenž další posily nehledá, současně ale doplnění kádru nevylučuje. „Pokud to ale bude fotbalista do základu, pak se bránit nebudu. Nemáme ale potřebu kádr nafukovat. V minulých dnech jsme měli ještě zájem o jednoho hráče, ale zatím zůstává v mateřském klubu. Uvidíme, jak vše dopadne,“ pousmál se Kolenič.

Do přestávky stihl nováček sehrát dva přípravné duely, další čtyři jejčekají do startu nové sezony. „Ta vypukne druhý srpnový víkend, o generálku se postará zápas s Novým Jičínem. První zápas po pauze sehrajeme již ve středu v Makově, se kterým nás pojí taková menší klubová družba,“ přiznal.

A s jakými ambicemi půjdou Skaštičtí do nového ročníku. „Vše se bude odvíjet od zdraví hráčů. Když vidím všechny okolo, jak posilují, nečeká nás nic jednoduchého. Nemůžeme se rovnat Hodonínu, Vsetínu a dalším, ale rozhodně se nedáme. Druhý rok v divizi bude složitější,“ zopakoval Roman Kolenič.

Program přípravy: Kvasice – Skaštice 3:3, Skaštice – Morkovice 3:1, Makov – Skaštice (15. 7.), Skaštice – Slušovice (18. 7. 15.00), Skaštice – Lipová (25. 7., 17.00), Skaštice – Nový Jičín (1. 8., 16.00).