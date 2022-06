„Spadl nám velký kámen, ale co jsme za těch pár zápasů měl možnost poznat tým, popravdě si za zbytečné drama můžeme sami,“ konstatoval trenér Holešova Roman Kolenič. „Kdyby se hrálo jen na 75 minut, máme místo 14 bodů hned 23 bodů. Kdyby se hrálo jen do 85. minuty, získali bychom o dalších sedm bodů více,“ spočítal kouč.

„Tým vždy hasl ve druhém poločase, mančaft nebyl připraven na tuto soutěž. Nakonec jsme vše zvládli, ale i v sobotu nebylo daleko, aby se opakoval scénář posledních kol. Bylo to psychicky náročné,“ oddechl si.

Psychicky náročný závěr nakonec Holešov zvládl na výbornou. „Třebaže jsme věděli o co hrajeme, měli jsme výborný vstup. Jsem rád, že to kluci vzali za dobrý konec,“ pustil se do hodnocení zápasu Kolenič. „Za stavu 0:0 jsme trefili tyč, soupeř měl také tutovku. Pomohla nám až penalta a rychlá druhá branka. Kdyby poločas skončil 4:1, nikdo by se nedivil,“ pousmál se trenér domácích.

„Pak ale přišla naše klasika, po pár minutách jsme ve druhé půli začali existovat, soupeř korigoval. Až prostřídání kluky oživilo a zvýšili jsme na 3:1. Poté jsem čekal klidný závěr, ale místo toho Valaši z penalty snížili a připravili drama až do konce. Naštěstí v samém závěru netrefili prázdnou bránu a díky pomoci Slavičína, klobouk dolů, jsme se zachránili,“ setřel pot z čela Kolenič a už se těší na závěrečný duel v Hranicích. „I se všemi problémy, co jsem zde našel, jsme si záchranu uhráli sami.

Uhráli sami, férově a na hřišti,“ dodal Kolenič, jenž ještě netuší, zda bude u týmu pokračovat i v další sezony. „Vše je v jednání. Musí se zde ale sousta věcí změnit,“ má jasno Roman Kolenič.

HOLEŠOV - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 3:2 (2:0)

Branky: 32. Semenyna (pen.), 39. Kovář, 71. Pavelka - 52. Smilek, 77. Kuběna (pen.). Rozhodčí: Pospíšil, 300 diváků.