„Od úvodních minut bylo k vidění pohledné utkání, kdy se obě mužstva snažila o konstruktivní rozehrávku a šance si vytvářely týmy na obou stranách,“ poznamenal na úvod trenér Kvasic.

„Po půlhodině hry se po rychlém protiútoku a krásné křižné přihrávce dostali do vedení hosté, nám se však o čtyři minuty později po rohovém kopu podařilo vyrovnat prudkou ranou ze 16 metrů Jirkou Sigmundem. Do konce první přestávky se do dvou velkých šancí dostal Lukáš Galus, ale v obou případech vyložené šance zneškodnil gólman.

Po poločasovém hromadném prostřídání se nám rychle podařil výsledkový obrat -po křídelní kombinaci Berčík - Smažinka - zakončil pohlednou akci prvním dotykem náš nejlepší střelec Adam Galetka. V průběhu druhé půle se dostal do dvou samostatných úniků Ondra Slaměník, ale branka mu tentokrát nebyla přána. V 75. minutě pak na konečných 3:1 uzavřel skóre z pokutového kopu Dan Chytil,“ zhodnotil duel Chytrý.

„Musím pochválit soupeře, hrál s námi po celý čas otevřenou partii a utkání bylo zajímavé až do konečného hvizdu,“ dodal kouč, jehož výběr čeká v sobou v Lanžhotě duel s rezervou Kroměříže, nováčkem krajského přeboru.