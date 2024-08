„Toho jsme chtěli opravdu využít a zpočátku jsme hráli s Hranicemi vyrovnanou partii a podařilo být dvakrát ve vedení. Zaslouženě,“ cítil Číhal. „V kabině vládla euforie, současně jsme kluky chystali na těžký poločas. A ten taky přišel,“ přiznal kouč, jenž brzy sledoval vyrovnání domácích.

„Zatímco by byli pět deset minut po obrátce pasivnější, na protivníkovi bylo znát, jak moc chce i přese všechno uspět. Vyrovnání nám brzy vzalo vítr z plachet. Vše vyvrcholilo obratem z penalty,“ doplnil.

Následně jej potěšilo odhodlání s výsledkem ještě něco udělat. „Kluci to nezabalili, dál makali, hecovali se a vytvořili i tři vyložené šance. Škoda, že to nevyšlo,“ zopakoval kouč Skaštic, které byly nejblíže třetí trefě při šanci Beneše. „Z malého vápna přestřelil. Remíza by byla spravedlivá, ale tentokráte nám štěstí nepřálo,“ dodal smířlivě Roman Číhal.

HRANICE – SKAŠTICE 3:2 (1:2)

Branky: 7. a 67. Cagaš, 53. Červenka - 3. Zavadil, 34. Frýdl. Rozhodčí: Janeček, 312 diváků.