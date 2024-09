„V pátek už mi správce stadionu hlásil, že je hřiště bez vody, ale ještě podmáčené. Pokud nám bude přát počasí, další duel již budeme hrát v našem areálu. Každopádně nyní patří velké díky šéfovi hulínské kopané Pěnčíkovi, který nám umožnil nejen odehrát sobotní duel na jejich výborně připraveném hřišti, ale především dovolil ve čtvrtek a pátek trénovat,“ vzkázal lodivod Kvasic.

I díky tomu začali jeho svěřenci výborně. Až na tu koncovku. „Dvě velké šance měl Galetka, ale trefil tyč a chvíli poté jej vychytal gólman,“ zamrzelo Chytrého, jehož svěřenci si nejdůležitější okamžik zápasu nechali na 65. minutu.

„Vojtášek přešel přes dva hráče, přihrál pod sebe Galetka trefil míč pod břevno,“ popsal šéf lavičky, jehož mrzely další zahozené šance, které tak držely domácí v napětí do poslední vteřiny.

Fotbalisté Kvasic v 8. kole divize E porazili Šternberk 1:0. | Video: Břenek Martin

Fotbalisté Kvasic v 8. kole divize E porazili Šternberk 1:0. | Video: Břenek Martin

„Soupeř v závěru byl nebezpečný, sahal po vyrovnání. Naštěstí jsme vše ustáli,“ oddechl si.

Právě koncovka je to, co nejvíce trápí nováčka v divizní sezoně. „Musíme co nejdříve zlepšit efektivitu. Do šancí se stejně jako loni dostáváme, ale asi potřebujeme větší klid. Snad nám jej třetí výhra v řadě dodá,“ usmívá se Vlastimil Chytrý.

Divize E, 8. kolo:

KVASICE – ŠTERNBERK 1:0 (0:0)

Branka: 65. Sigmund. Rozhodčí: Dedek, 150 diváků.