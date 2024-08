„Postoupil v koncovce efektivnější tým. Co nám bylo platné, že jsme byli herně lepší a měli výrazně více šancí, když jsme dali jen jeden gól. A to na postup nestačilo,“ smutnil kouč Kvasic Vlastimil Chytrý.

Už v prvním dějství překvapivě udával tempo hry poslední celek divize E. „Kdybychom úvodní část vyhráli tři čtyři jedna, nikdo by neřekl ani popel. Bohužel gólman soupeře přiváděl naše střelce chvílemi k šílenství,“ nechápe trenér domácích.

„P změně stran se nám podařilo vyrovnat, abychom další šance spálili. Naopak soupeř dal další dva góly a bylo rozhodnuto,“ mrzí Chytrého. „Kluky musím pochválit, podali v poli nejlepší výkon sezony, až na koncovku. To je náš obrovský problém,“ přiznal kouč.

A právě tento nedostatek je po středečním odpoledni rozhodnut s vedením klubu řešit. Radikálně. „Musíme sáhnout do sestavy, zkvalitni hlavně směrem do ofenzivy, gólu tým. Fotbal se nehraje na krásu a šance, ale na góly a zde máme problém. Rozhlížíme se, do konce přestupního termínu chceme přivést posily!“ dodal rozhodně Vlastimil Chytrý.

Mol Cup:

Kvasice - Strání 1:3 (0:1)

Branky: 48. Slaměník – 15. Švrček, 71. Řihák, 79. Haša. Rozhodčí: R. Labaš – M. Grečmal, R. Matulík, 300 diváků.

FC Kvasice: Svoboda – L. Chytil, Žiška, Stratil, Dušek (62. Zapletal), Berčík, Slaměník, D. Chytil, Fuksa (53. Galus), Galetka, Sigmund. Trenér: Vlastimil Chytrý

FC Strání: Nemrava – Matúš, Nomilner (66. Laivynets), Hruboš, Řihák, Švrček, Dekleva (46. Hapal), Kičin, Silnica, Haša, Michalec. Trenér: Dušan Tesařík.