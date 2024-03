Divizní Skaštice berou v derby všechny body. Proč se ale trápili?

/FOTOGALERIE a VIDEOROZHOVORY/ To byla dřina. Třebaže téměř celý čas hráli divizní fotbalisté Skaštic přesilovku a rychle získali dvoubrankové vedení, nakonec se o úvodní tři body strachovali až do konce. Fotbalisté Přerova po necelé hodině hry dali kontaktní gól a větrném počasí vzdorovali do posledních vteřin.

Fotbalisté Skatic na úvod jarních odvet doma porazili Přerov 2:1. | Video: Břenek Martin

Jak duel zhodnotili oba trenéři a střelec vítězné branky se podívejte níže v exkluzivních VIDEOROZHOVORECH! FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte! „S výsledkem jsme naprosto spokojení, chtěli jsme se bodově urvat celkům ze spodních pater. S hrou to už bylo horší. K vidění totiž byly dva zcela odlišné poločasy,“ přiznal nakonec šťatsný Lukáš Batík, jeden z trenérů Skaštic. Utkání ovlivnilo rychlé vyloučení přerovského Vařechy a následné dvě branky domácích. „V první půli kluci plnili, co jsme jim řekli. Paradoxně nám uškodila červená karta soupeře. Proti deseti totiž asi neumíme hrát. Druhý poločas byl od nás špatný, zbytečně vyhecovaný. Byli jsme všude daleko a pozdě. Naštěstí jsme tři body ukopali,“ oddechl si Batík. Zdroj: Břenek Martin Zdroj: Břenek Martin Zdroj: Němeček Ivan Zdroj: Břenek Martin Zdroj: Břenek Martin SKAŠTICE – PŘEROV 2:1 (2:0) Branky: 10. Konečník, 31. Gojš – 57. Řezník. Rozhodčí: Nejezchleb – Bodeček, Haminger, ČK: 8. Vařecha (Pře.), 185 diváků.

