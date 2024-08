Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

O osudu zápasu se rozhodlo v 65. minutě, kdy nejprve Konečník s přehledem proměnil penaltu po faulu na Menšíka a následně se prosadil ranou ze hry. „V první půli byl první třetinu k vidění vyrovnaný duel mezi šestnáctkami, nikdo nechtěl udělat chybu, minimum šancí. Pak ale převzal otěže Slavičín, měl navrch, vytvořil si dvě tři šance a jednu proměnil, kdy využil dlouhý nákup a využil dvě naše zaváhání. Po přestávce jsme měli až na posledních deset minut navrch my.

Soupeř pak zjednodušil hru, dlouhými nákopy nás zatlačil, ale neměl žádnou vyloženou šanci. Jsem rád, že jse byli aktivní a zvládli druhé dějství lépe, aktivní hrou jsme toho soupeři moc nedovolili,“ konstatoval spokojeně Sova.

Pohled do tabulky je pro Skaštice parádní. „Panuje naprostá spokojenost, ale pozor na pád z hrušky!“ zvedá varovně prst trenér. „Je to o hlavách, musí dál pracovat. Vidím ale na klucích po uplynulé utrápené sezoně nový chtíč, bojovnost, celkově zápal do fotbalu,“ uklidňuje fanoušky trenér Skaštic.

SKAŠTICE – SLAVIČÍN 2:1 (0:1)

Branky: 65. z pen a 66. Konečník – 32. Jakubowicz. Rozhodčí: Vymazal, 182 diváků.