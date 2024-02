Divizní fotbalisté Holešova opět vyhráli. Pěkně si zastříleli

I proto o své výhře rozhodli Skaštičtí již v první půli, kdy vstřelili dvě branky. „Musím kluky pochválit za přístup, tempo a nasazení. Byli jsme lepší i po prostřídání, rovněž druhá půle měla kvalitu.

A byl to právě 27letý Mickson Bonsu Bossman, jenž střelecky táhl Skaštice. Blýskl se úvodními dvěma góly! „Tento fotbalista z Afriky byl s námi poprvé, aneměl to jednoduché! I přese všechno si vedl nadstandardně. Kromě dvou gólů se dostal do pěti vyložených šancí, což i mě udivilo! Podle všeho má magnet na šance, umí být v pravém místě,“ vypíchl Číhal přednosti fotbalisty, který na podzim hájil barvy Lužkovic. „Nějaké nedostatky tam byly, ale opakuji, byl to jeho první zápas v našem divizním dresu.“

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

S týmem by nyní měl trénovat nadcházející dva týdny, potvrdit své kvality. „Absolvovat by s námi měl ještě duel s Napajedly. Už jsme si volali s vedením, probírali pro i proti. Za mě by byl přínosem,“ zopakoval Číhal. „Stejně tak jsme ještě nezavrhli možnost příchodu Horňáka, který už letos má na svém kontě dva přestupy. Snad by to administrativně mělo jít. Jeho příchod by zvýšil zdravou konkurenci,“ dodal trenér fotbalistů Skaštic Roman Číhal.

LUHAČOVICE – SKAŠTICE 0:3 (0:2)

Branky: Bossman 2, Konečník.