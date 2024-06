Podívejte se, jak byl vítěz krajského přeboru korunován, slavil šampaňským!

Radost také v sobotu večer vypukla v Otrokovicích, neboť Pelhřimovu se nepodařilo vyhrát nad Velkou Bíteší o čtyři a více branek a remíza udržela jako poslední tým mezi divizní elitou!

Divizním Skašticím vyšla první půle ve Šternberku na jedničku a v poločase vedli - po pěkné akci a centru Konečníka se hlavou prosadil Gojš téměř do prázdné brány. „Kluci zápas doslova odmakali, vše podřídili taktice. I na úkor hezkého fotbalu, lidem se asi nelíbil. Dnes jsme přijeli bojovat a ne hrát fotbal,“ přiznal Batík.

„Přestože jsme vedli, ve vyrovnaném duelu, kdy domácím už o nic nešlo, jsme se po přestávce zbytečně zatáhli a asi čekali na vyrovnání, které zaslouženě přišlo. Ve zbytku zápasu se ale už hra uklidnila a bojovalo se spíše jen mezi vápny,“ popsal pro skaštický tým dramatický závěr zápasu.

„Ty největší emoce si kluci nechali až do autobusu, bylo to hodně divoké! Samotné oslavy vypukli na našem stadionu v rámci zakončené. Byla sladká,“ usmál se Batík.

Po zásluze trvaly do ranních hodin. „Jako hráč jsem zde zažil postupové oslavy, ve finále to asi bylo podobné,“ pousmál se kouč.

Co bude dál nyní není jasné. „Kádr by snad měl zůstat pohromadě, asi někdo přijde, ale to je otázka na vedení. Co bude dál se bude řešit. Stejně, jako kdo a jak tým povede. Klukům nyní odstartovalo volno, přesný termín návratu ke společné přípravě se teprve oznámí,“ dodal Batík.

ŠTERNBERK – SKAŠTICE 1:1 (0:1)

Branky: 64. Sedláček – 37. Gojš. Rozhodčí: Proske, 286 diváků.