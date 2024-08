„Dělám fotbal hromadu let, ale to jsem ještě nezažil! Nebyli jsme lepší a takovým finišem jsme vyhráli. Neskutečné,“ ani s odstupem večera stále nemohl věřit kouč Holešova Alois Skácel.

„Soupeř byl od začátku herně lepší, potvrdil, že má výborné rozběhové situace. Měli jsme několikrát štěstí, že jsme v první půli neinkasovali. Kdyby padl gól již tady, vše by bylo jiné,“ uznává trenér vítězů.

„Jediné, co slouží ke cti, že kluci od začátku pracovali, podali dobrý výkon do obrany. Naše součinnost ale nebyla dobrá, nahradili jsme to během a bojovností,“ oceňuje Skácel. „Zatím hledáme sestavu, v každém duelu nastupují jiní. Bude chvíli trvat, než si vše sedne,“ žádá fanoušky o trpělivost trenér.