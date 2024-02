„Docela jsme si zaběhali a nakonec i výsledkově slavili. Ideální to nebylo, ale jsme stále v první polovině přípravy,“ uvědomuje si zkušený trenér.

Ráz utkání a rozhodnutí přinesla první půle. „Prvních třicet minut bylo nejlepších, kdy jsme si rozuměli s balonem, kombinovali. S postupem dalšího času se ale vytrácela přesnost, po herní stránce to už nebylo dobré,“ byl přísný na své svěřence kouč, jenž už marně čekal na další gólové prosazení.

„Po kondiční stránce to bylo dobré, kvůli hodně ztrátám si kluci bez míče pořádně zaběhali. V závěru už to bylo dost utahané,“ připustil, jemuž tak v sobotu asi největší radost udělalo téměř ideální fotbalové počasí. „V únoru jsme něco podobného ještě nezažil. Na opalovací krém to ještě nebylo, sluneční brýle jsem si ale zapomněl doma,“ pousmál se trenér Holešova, jehož výběr čeká příští víkend FC Želátovice.

„Žádné další nové posily zatím nemáme, bohužel nás nyní trápí zranění. Naštěstí to není nic vážného, máme ještě dost času,“ nedělá si hlavu Alois Skácel.

HOLEŠOV – ZÁBŘEH 1:0 (1:0)

Branka: Pospíšilík.