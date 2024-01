/FOTOGALERIE a VIDEO/ Po podzimu, s výjimkou pár zápasů, vládne v divizním týmu fotbalistů Holešova spokojenost (21 bodů, 8. místo ve skupině E), přesto vedení se zkušeným trenérem Aloisem Skácelem neusíná na vavřínech a chystá se tým posunout ještě výše. „Před námi je hromada práce, kluci mají prostor ke zlepšení. Pokud po skončení sezony budeme do pátého místa, splníme cíl,“ netají se 64letý kouč a stratég s ligovými zkušenostmi, jenž zimní přestávku využil k aktivnímu odpočinku.

Divizní fotbalisté Holešova vyhráli derby ve Skašticích. | Video: Břenek Martin

„Zimní sporty sice nejsou má vášeň, ale absolvoval jsem hodně výletů, hlavně o adventu. Jinak jsem fotbal dál hltal - v televizi. Mám rád především anglickou soutěž,“ vyznal se Skácel.

Zdroj: BřenekMartin

První společnou přípravu po dlouhé pauze absolvovali jeho svěřenci 10. ledna. „Chyběl pouze Guzik, který se vrátil zpět domů do Hodonína. Jinak byli přítomni všichni, včetně uzdravených marodů v čele s Mlčákem, Miklíkem a Košákem. Zcela doléčený je také náš první gólman Šiška, jenž už nastoupil v závěru podzimu,“ připomněl trenér Holešova.

Kolem hlav několik jeho svěřenců během chladných dnů létala přestupová lasa, ale podle všeho se do nich nikdo nelapil. „Pět kluků mělo zajímavé nabídky z třetích lig, jedna byla od divizní konkurence, ale podle všeho by všichni měli zůstat. To je dobrá zpráva,“ přiznává Skácel.

I proto vedení žádné převratné nákupy nyní neplánuje. „Jen se rozhlížíme, zůstáváme v klidu. Stávající kádr je dostatečně velký i silný, když je kompletní i patřičně sebevědomý, nic nás netlačí. Už jsme si na podzim vyzkoušeli hrát i bez kvarteta fotbalistů základu, prostor dostali další a nezklamali. Nemusíme za každou cenu shánět nové tváře,“ těší trenéra, který ale příchod k okysličení vzduchu v kabině nevyloučil.

„To by ale musel být pan hráč, do základu, prostě opora. A je jedno, do které řady by to bylo, uměl bych si s tím poradit,“ směje se kouč, jenž tak bude za pár týdnů sledovat zužovaní kádru v druhých a především třetích ligách. „Musela by to ale být, jak se lidově říká, bomba.“

V třeskutých mrazech zkušený kouč svým svěřencům na úvod přípravy nic nedaroval. „Nějaké úlevy? V chladném počasí jsme museli jen zjednodušit trénink, minimalizovat prostoje, ty jsou nebezpečné. Každopádně nás čeká podobný scénář přípravy jako před rokem – tři společné tréninky týdně, jeden individuální formou aplikací a o víkendu zápas,“ shrnul Skácel.

Právě moderní technologie a v nich naprogramovaný náročný program jeho svěřence přinutil i během přestávky nezahálet. „Už si kluci něco předběhali a nyní v tom budeme pokračovat. Bez fyzičky fotbal hrát nejde, kluci jsou ale svědomití,“ chválí se svěřence lodivod, které čeká první z osmi přípravných duelů již nyní v sobotu od 10.30 hodin v Kunovicích proti třetiligovému béčku Slovácka.

„Od konce listopadu marně hledáme náhradu za předgenerálku s Hlukem, ta měla být dva týdny před startem jara. Jinak ale budou naši protivníci kvalitní, napříč soutěžemi – od třetí ligy až po krajský přebor. Generálku sehrajeme s Uherským Brodem,“ vyčetl ze svých zápisků Skácel, jenž zatím dění u konkurentů moc nesleduje. „Počkám si až na výstupy u vás v Deníku, zde máte informace z první ruky,“ pousmál se.

Za hlavního favorita na postup přitom považuje aktuálního lídra ze Strání. „Silný bude i Vsetín a Kozlovice. Nikdo nebude chtít spadnout, odvetná část bude vyrovnaná a zajímavá,“ očekává trenér Holešova. „Je strašně dobře, že divizi hraje šestnáct týmů, navíc také nováčci z krajského přeboru prokázali velkou kvalitu. Všechny týmy chtějí hrát fotbal, soutěž má velmi slušnou úroveň,“ oceňuje Alois Skácel, bývalý kouč ligových týmů Zlína, Kroměříže či Opavy.