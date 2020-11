U týmu působíte již sedmou sezonu. I přese všechna opatření a zkrácení, byl to váš nejlepší podzim u týmu?

Byl velmi dobrý, řadí se k těm nejpovedenějším. Ale nikdo z nás asi nezapomene na ten podzim v I. A třídě, kdy jsme ztratili jen bod, při skóre 48:6 jsme získali 38 bodů. Tento výkon se už bude jen těžko opakovat, třebaže to tehdy byla jen I. A třída.

Co bylo základem úspěšné půlsezony?

Udržení kádru, kterému jsme věřili a neposilovali. Zvýšit úroveň nám pomohli uzdravení navrátilci do sestavy Glozyga se Zavadilem, od druhého kola nám zkvalitnil hru a zvýšil konkurenci i Michal Hubr z Viktorky Otrokovice. Základem všeho tak bylo pevné zdraví osy týmu. Na úvod jsme sice doma padli 1:4 s Bzencem, ale pak přišla pro někoho překvapivá série šesti úspěšných zápasů a patnáct získaných bodů. V očích fotbalové veřejnosti jsme do té doby byli hlavní aspiranti na sestup, ale poté jsme se vyšvihli nahoru a týden dokonce byli v čele. To ani nikdo z nás nečekal. Současně ale ve vyrovnané tabulce máte velmi blízko prvnímu místu, jako osmé příčce. Stačí dvě porážky a jste uprostřed tabulky.

I přesto všechny překvapilo, jak jste i přes sérii výher neustále míchal se sestavou. Proč?

Vítězná sestava se nemění, ale u nás to opravdu neplatí. Důvod byl prozaický – udržet všechny kluky v zápasovém vytížení. Hlavně mladé, kteří nás měli přesvědčit o správnosti nominace. Zvládli to, nikdo nepropadl, nedostal za pět!

Hodně vás tedy bolí, že se podzimní část nedohrála?

Ano. Těšili jsme se na konfrontaci s nejlepšími, navíc v aktuální formě jsme opravdu reálně mohli pomýšlet na body. Pokud nyní budeme hrát někdy v únoru na umělé trévě v Kroměříži, již budeme mít jinou formu a budeme bez výhody domácího prostředí. Bude to zcela jiné.

Máte jiné řešení?

Pořád říkám, že by se na této a nižší úrovni mělo hrát systémem jaro – podzim. Proč hrajeme jen do konce června a v době nejlepšího klimatu se odpočívá. Raději než v únoru na umělce bych hrál ještě další tři týdny v červenci a na dobrých terénech. Každopádně se přizpůsobíme daným podmínkám, snad naši společnost na jaře nepostihne další zdravotní výluka.

Který duel byl na podzim nejpovedenější?

Bylo jich více, hlavně během šňůry šesti zápasů bez porážky, převážně vyhraných. Sedlo nám to v Brumově, kde nám k výhře 5:0 pomohlo rychlé tříbrankové vedení, tam jsme hodně, nejvíce dominovali. Povedené a kvalitní zápasy byly také doma s HFK olomouc či cenné remíza se Vsetínem. Nejemotivnější ale byl otočený duel se Šumperkem, se kterým jsme v samém závěru ještě prohrávali. Na takové se hned tak nezapomíná, zvláště, když jsme nebyli lepší.

Kdo patřil k tahounům týmu?

Náš úspěch je postaven na týmovém pojetí, nerad někoho vyzdvihuji. Na podzim se mi velmi líbila hra obrany, kterou famózně držel uzdravený Marcel Glozyga.

Nečekal jste více než šest branek od kanonýra Konečníka?

Možná ano, ani herně to nebyl zcela on. Asi právě jemu nejvíce ublížila jarní přestávka, je totiž být pořád ve hře a v zápřahu. Pořád ale to byl on, kdo byl u osmdesáti procent branek našeho týmu a to buď asistencí nebo předfinální fází.

Dokáže se dohrát odložené podzimní zápasy během zimní přípravy?

Přál bych si to, hlavně aby se celá soutěž odehrála. Chci tomu věřit. Zkušenost z nedohraného jara bych už nerad zažil. Stejně jako si neumím představit případný přepočet bodů, pokud by se celý zápasový program neabsolvoval. To straší zejména kluby s ambicemi postupu a pak bude i celky v boji o záchranu. Z tohoto pohledu by soutěž nebyla regulérní! Situace se mění ze dne na den, snad vše dobře dopadne.

Nemáte vlastní hřiště s umělou trávou. Kde chcete podzim dohrávat?

Určitě v Kroměříži, zde bude probíhat naše herní zimní příprava. Po předčasném ukončení jsme museli zcela překopat plán přípravy, soupeře pro ni jsme měli nasmlouvané již od září. Pořád čekáme na oficiální oznámení termínové listiny, ale podle všeho by se mělo začít poslední únorový týden. Kvůli tomu začneme s přípravou již začátkem prosince a po svátcích už budeme pilovat herní stránku. Podle všeho bychom měli stihnout i společné soustředění.

Jak se nyní vaši svěřenci připravují?

Po odložení 11. kola jsme ještě dva týdny individuálně trénovali, ale poté, co byl podzim ukončen, kluci dostali volno. Nemělo smysl jen tak běhat. S kondičním blokem začneme na konci roku, šest sedm týdnů přípravy by do startu druhé fáze soutěže by mělo stačit.

Plánujete změny v kádru?

Ne a doufám, že kádr zůstane pohromadě, nemám hlášené odchody. Máme talentované kluky z dorostu, kteří se nejeví špatně a asi si zaslouží šanci, zvýší konkurenci v kabině. Otazník visí nad Michalem Hubrem, který nastoupí do přípravy Viktorky. Protože je výborný kluk, moc mu přejeme, aby se prosadil do třetiligového výběru. Pokud by to nedopadlo, velmi rád jej přivítám zpět. Nikoho dalšího ale nehledáme. Kádr je výborný, po letním příchodu Marka Vrby máme také dva výborné gólmany.

Jak vy nyní trávíte čas v době koronavirových omezení?

Zcela bez fotbalu, rád si od něj odpočinu, vůbec si nestěžuji! Když už se podívám na televizi na naši a zahraniční soutěže, je to bez diváků zvláštní. Popravdě mě to ani moc nebaví!

Jaké ambice budou mít Skaštice po Novém roce?

Co nejlépe se připravit a vyhrát každý zápas! Hlavním cílem je záchrana a hrát pěkný fotbal a skončit co nejvýše. Pořád se ale díváme pod sebe a budeme si snažit co nejdříve zajistit absolutní klid!