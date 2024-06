Divizní Baťov stále jako na trní. Holešovu stačilo pět minut. Proč?

„Radost mám, že jsme nic nezabalili. Rozdali jsme si to na rovinu s velmi kvalitním týmem. V úvodní čtvrthodině jsme sice hráli se zbytečným respektem. Soupeř disponuje obrovskými hráči, jehož projev je pohodový, navíc jim to v sezoně dost padalo do brány,“ poznamenal kouč.