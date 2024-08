Jeho tým srazila branka z 22. minuty. „Děláme hloupé, dětské chyby a sami se na branku nadřeme. Když můžeme vyrovnat, neproměníme tutovku, nepodrží nás ani zkušení a pak se vše hromadí. Sami si nyní neumíme pomoc,“ mrzí Skácela, jehož alespoň potěšil finiš zápasu. „Klobouk dolů, kluci zabojovali, ale není to bodové. A jak z toho ven? Kluci musí zvednout hlavu a zkoušet hrát, nebát se. To je fotbal. Po výborném jaru se nyní dostáváme z nepohody. Kluci makají, není třeba z toho dělat vědu, soutěž je dlouhá, jen zvednout hlavu,“ zopakoval do kabiny Alois Skácel.

HOLEŠOV – HFK OLOMOUC 2:3 (0:1)

Branky: 83. Jadrníček, 94. Pumprla - 22. Pícha, 61. Machala, 75. Pavelka. Rozhodčí: Potiorek, 180 diváků.