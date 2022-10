„Po třech prohrách jsme potřebovali konečně uspět. Třebaže to nebyl ideální výkon, opět jsme ukázali, že závěry nám vychází,“ smál se od ucha k uchu hrající trenér Skaštic Lukáš Motal.

Domácí věděli, že Přerov je nebezpečný z brejků, přesto mu dovolili jít do vedení. „Několikrát takto zahrozil, ale gól dal z banální fotbalové situace. Pak nás ještě dvakrát podržel gólman. Kdo ví, jak by to naopak vypadalo,“ nechtěl ani domýšlet trenér Skaštic, jehož výběr v prvním dějství působil syrově, pořádně nevystřelil na bránu.

„Po přestávce se nám podařilo změnit náš herní projev. Byli jsme lepší, aktivnější. Za stavu 1:1 měl Přerov tutovku, kterou ale stejně jako já o chvíli později spálil. V samém závěru se k nám fotbalová štěstěna otočila čelem a dokonali výsledkový obrat. Jsme šťastní,“ přiznal Lukáš Motal, jehož v neděli dopoledne čeká s krajským výběrem odlet z Prahy do dějiště evropské skupiny Region Cupu o postu na finálový turnaj.

SKAŠTICE - 1. FC PŘEROV 2:1 (0:1)

Branky: 80. Konečník, 89. Zůvala - 24. Kašpárek. Rozhodčí: Smýkal, 196 diváků.