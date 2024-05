„Kluci dali do zápasu vše, díky za to! Podali jsme stoprocentní výkon, kluci v závěru bojovali i s křečí, o to více si úspěchu vážím! Vyhráli jsme zaslouženě, konečně jsme ti šťastnější,“ cítil po zápase jeden z trenérů Skaštic Lukáš Batík. „Mrzí mě ale, že hrajeme diametrálně jinak doma a venku.

První půle byla vyrovnaná, bez nějakých extra šancí. Čekání na gól utnul až v 63. minutě domácí Jan Gojš. Hosté ale rychle srovnali. Prosadil se kanonýr Zbranek.

„Zápas se zlomil za stavu 1:1, kdy jsme měli jednoznačně navrch a druhý gól visel ve vzduchu. Bohužel jsme ho nedali a soupeř naopak ze standardní situace skóroval,“ doplnil Pazdera.

Zdroj: Břenek Martin

Vyrovnaný duel rozsekl Konečník. Skaštice už vedení uhájily. Valaši sice měli v závěru tlak, na vyrovnání i vinou Zbrankova zranění nedosáhli.

„Základem úspěchu bylo plnění taktických povinností, na sto deset procent. Spokojenost o to větší, že se sešlo strašně moc zranění a nemocí, do hry musel i můj trenérský kolega Roman Číhal,“ doplnil domácí Batík.

„Neřekl bych, že bychom k tomu přistoupili špatně, domácí ale do toho šli po hlavě. Udělali všechno proto, aby získali tři body potřebné k záchraně. Byli důraznější, šli si za tím víc. Ne že by to kluci ošidili, ale měli se o výhru rvát ještě víc. Hlavně zkušení hráči by se měli ve finální fázi prosadit víc,“ míní.

Ve vyrovnané tabulce se Skaštičtí lehce vzdálili sestupovým příčkám, i přesto si ale zde všichni uvědomují, že vyhráno zdaleka nemají. „Musíme jít dál zápas od zápasu, tvrdě makat a bojovat jako nyní! Je úplně jedno s kým hrajeme. Musíme bodovat, nejlépe vyhrávat, ovšem i remíza je v naší situaci nesmírně cenná,“ doplnil Lukáš Batík, jehož výběr o víkendu zajíždí k dalšímu z přímých rivalů – do Kostelce na Hané.

Naopak fotbalisté Vsetína se pokusí dva venkovní nezdary odčinit za týden doma proti Baťovu. „Není to rozhodně tak, že bychom sezonu jenom dohrávali. Určitě chceme získat co nejvíce bodů, skončit co nejvýš. Nyní jsme čtvrtí, tuto příčku chceme uhájit nebo ji ještě malinko vylepšit. V příští sezoně ale chceme být ještě silnější,“ dodává.

SKAŠTICE – VSETÍN 2:1 (0:0)

Branky: 63. Gojš, 77. Konečník – 66. Zbranek. Rozhodčí: Rosický – Půček, Ehrenberger (Šišma). Diváci: 145.