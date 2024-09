„Až na pár akcí byl náš výkon nuloví. Nechali jsme se rozhodit jednou situací a již se nedostali do hry,“ nechápavě kroutí hlavou kouč, jehož v rozehrané sezony mrzí především chyby.

„Při vší úctě to byl soupeř k poražení, ale to bychom museli podat odpovídající výkon. A ten nepřišel, stejně jako kluci nechali snahu v kabině,“ zlobil se po utkání trenér Holešova Alois Skácel, jehož tým z letargie neprobrala ani důrazná přestávková domluva.

„Z kategorie mladších žáků. A pořád se opakují. Následně se naše hra rozsype, do toho přichází nedisciplinovanost. Klíčový pro sobotní duel byl pro nás druhý inkasovaný gól do šatny. Nedůraz v souboji na půli hřiště, kdy do té doby držíme soupeře na jeho polovině, nás popraví,“ durdil se Skácel.

Tentokrát byl na svlj výběr v hodnocení hodně přísný! „Zápas mohl dopadnout výsledkově ještě hůře, několik dalších šancí vychytal Šiška. My je nastartovali a oni nás pak dorazili. Takto se nedá hrát ani v okresním přeboru. Naštvaní můžeme být opravdu jen sami na sebe. Ale když z celého týmu hrají jen dva hráči, zázraky se očekávat nedají. Hlavně mi chyběla větší ochota hrát na hranici svých možností,“ označil za klíčové trenér Holešova, jenž kvůli hned dvěma uděleným přímým červeným kartám bude postrádat právě hříšníky.

„Byla to dětinská vyloučení, chybí nám ochota se sebeovládat. Pokud budeme chtít nyní v pátek v Otrokovicích s Baťovem uspět, musíme podat diametrálně jiný výkon,“ bouchl do stolu Alois Skácel.

Divizní fotbalisté Holešova v 8. kole doma podlehli Všechovicím 1:3. | Video: Břenek Martin

Divize E, 8. kolo:

HOLEŠOV – VŠECHOVICE 1:3 (0:2)

Branky: 90. z pen. Kovář - 12. Vozák, 45. Skalský, 78. Javora. Rozhodčí: Kovařik, ČK: 39. Otepka, 56. Daněk – 39. Cubo, 300 diváků.