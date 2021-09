„Domácí hráli jednoduše v defenzivě. Ve středu hřiště nám to šlo, ale chyběla nám ale větší kvalita. Zápas se rozhoduje v šestnáctkách a nám to tam moc nešlo. Snad kluci zaberou nyní v Hranicích,“ přeje si Motal.

„Nevím, čím to je. Soupeři nás přímo nepřehrávají, ale ani my si n šestnáctce nedokážeme nic vážnějšího vytvořit,“ přiznává hrající trenér Skaštic Lukáš Motal.

Na půdě soupeřů to divizním fotbalistům Skaštic v rozehrané sezoně nejde. Neuspěli ani o víkendu ve Vsetíně, kde navíc vyšli gólově naprázdno.

