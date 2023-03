Střelec Šternberka Jan Tögel hattrickem v 15. kole divize E porazil Skaštice. Svěřenci Lukáše Motala rychle vedli, po přestávce výsledek vyrovnali, ale na třetí trefu z penalty již reagovat nedokázali, když oba celky dohrávaly zápas bez vyloučeného hráče. „Je to škoda, chyběl nám kousek, minimálně na bod jsme měli,“ posteskl si Motal.

Divizní fotbalisté Skaštic (v zeleném) doma po boji podlehli Šternberku. | Foto: Deník/Martin Břenek

První půle byla v režii hostů, ovšem do vedení šli domácí. „V prvním dějství jsme tahali za kratší konec, mladý soupeř s rychlým přechodem do brejků předvedl kvalitu a dokázal na naši trefu odpovědět dvěma. Za stavu 1:0 jsme vypadli ze hry, byli skleslí,“ pustil se do hodnocení zápasu trenér Skaštic.

Jeho tým se po přestávce zvedl a herně zlepšil.

„Podařilo se nám nabudit, druhá půle už byla od nás výborná a z penalty jsme vyrovnali. Bohužel přibrzdila nás 69. minuta a hloupá chyba navíc umocněná proměněnou penaltou. Šternberk se dostal na koně, ovšem my i v deseti příkladně bojovali a měli šance. Chyběl nám kousíček, štěstí. Snad nás tento výkon nabudí do dalších zápasů,“ dodal s nadějí Lukáš Motal.

SKAŠTICE - ŠTERNBERK 2:3 (1:2)

Branky: 18. Konečník, 66. Frýdl (pen.) - 30., 36. a 70. z pen. Tögel (pen.). Rozhodčí: Zapletal. ČK: 69. Beneš – 84. Kuba, 170 diváků.