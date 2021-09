„Rychlé branky daly ráz celému zápasu. Popravdě výsledek odpovídá poměru sil na hřišti, domácí uspěli zaslouženě,“ sportovně uznal hrající kouč Skaštic Lukáš Motal.

Nejvíce jej mrzí, jak jeho svěřenci góly inkasovaly. Opět je zařadil do kategorie zbytečných. „Dalo se jim zabránit, hlavně druhý. Který padl po našem rohu a rychlém brejku. Domácí byli po většinu času rychlejší, důraznější, přesnější a houževnatější. Proto si všechny tři body zaslioužili. My musíme příště zabrat,“ vzkázal do kabiny Motal.

PŘEROV - SKAŠTICE 3:0 (2:0)

Branky: 24. a 30. Koryčan, 55. z pen. Kratochvíl. Rozhodčí: Mankovecký, 171 diváků. Skaštice: Vrba – Frýdl, T. Motal, J. Červenka (61. Drábek), Zavadil (72. Zůvala), Beneš, Berčík, Sedlák, Konečník, L. Motal, Bubla (78. Vymětal). Trenér: L. Motal.