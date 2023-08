Druhou výhru slaví divizní fotbalisté Skaštic. Na půdě HFK Olomouc sice prohrávali, ovšem výsledek otočili a po čtyřech odehraných kolech skupiny E jsou v tabulce v top 5!

Divizní fotbalisté Skaštic (ve žlutém) si zopakovali výhru z prvního kola, ve čtvrtém uspěli v Olomouci na půdě HFK. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Asi jsme nebyli lepší, spíše šťastnější. Co nám chybělo v minulých dvou zápasech se nám nyní vrátilo. Za výkon ve druhé půli jsme si všechny body zasloužili,“ pousmál se hrající kouč a střelec první branky Skaštic Lukáš Motal.

Nástup do utkání ale jeho svěřencům nevyšel. „Po nedůrazu při rohu jsme inkasovali. Naštěstí jsme měli dostatek času chybu odčinit,“ pustil se do hodnocení kouč Skaštic. „Ještě do přestávky se nám podařila akce středem a srovnali jsme krok. Domácí ale byli nebezpečnější, hlavně při standardkách, tím nám dělali problémy,“ připustil.

Druhý poločas to už bylo jiné kafe. „K vidění byl oboustranně bojovný výkon, nikdo si nic nedaroval. Snažili jsme se méně faulovat. Navíc, když se pak parádně trefil Pospíšil, už jsme výhru nepustili, závěr jsme si uhlídali, uskákali,“ těší hrajícího zkušeného kouče, jehož výběr nyní čeká doma derby s Baťovem.

HFK OLOMOUC – SKAŠTICE 1:2 (1:1)

Branky: 10. Stoppen – 38. Motal, 75. Pospíšil. Rozhodčí: Banot, 126 diváků.