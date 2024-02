Divizní Holešov slaví výhru a první velkou posilu! Koho?

„Ve všech duelech jsme předvedli větší kvalitu na míči, ale nyní s Hlukem to bylo v první půli od nás špatné, kdybychom ji prohráli 1:4, nikdo by se nedivil. Netrefili jsme rozestavěné, nesedlo nám to. Přitom do prvních dvou gólů soupeře jsme byli lepší, po fatálních chybách, kdy sami šli od půlky na gólmana, jsme zbytek poločasu jen dohrávali,“ zlobil se kouč Skaštic, jenž o přestávce udělal několik změn.