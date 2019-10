Skaštice jely na Hanou nejvyššími ambicemi.

„Místo toho jsme předvedli paskvil. První poločas nebylo co sledovat. Než jsme se vzpamatovali, prohrávali jsme o dva góly. I z takového fotbalového trápení jsme si vypracovali dvě loženky, ale Gojš ani Konečník své tutovky neproměnili,“ zamrzelo trenéra hostů, který ve druhé půli prostřídal sestavu.

„I kdybych měl možnost osmi střídání, nestačilo by to, horší to už opravdu být nemohlo. Po hodině hry jsme dali kontaktní gól, herně se to zvedlo, hráli jsme prakticky na jednu bránu, ale již bez efektu. Porážku mrzí hodně, zápas o šest bodů jsme prohospodařili v první půli. Snad jsme našli dno a zmobilizujeme pro zbytek podzimu síly, abychom mohli strávit zimu v pěkných vodách,“ dodal Kolenič.

PŘEROV – SKAŠTICE 2:1 (2:0)

Branky: 12. Václavíček (pen.), 22. Blažkovský - 63. Menšík. Rozhodčí: Hovorka, 178 diváků. Skaštice: Stýblo – Frýdl, Sedlák (85. Beneš), Bubla, T. Motal T. (35. Sova), Štěpják, Vymětal (60. Miklík, Gojš (75. Batík), Konečník, L. Motal. Kolenič.