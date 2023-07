Výsledkově sice generálka divizním Skašticím nevyšla, přesto nebyl hrající trenér Lukáš Motal vyřazením již v předkole Mol Cupu zklamán.

Fotbalisté Skaštic v sobotním pohárovém duelu s Rosicemi pálili slepými. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Duel ovlivnil rychlý gól favorizovaných Rosic. Nehráli jsme špatně, ale nedokázali jsme proměnit žádnou z šancí,“ mrzí Motala.

Právě rychlá trefa z rohu zaskočila snaživé domácí. Ti několikrát vyzráli na obranu soupeře, ale v rozhodující chvíli byla jejich muška nepřesná.

Generálka vyšla diviznímu Holešovu parádně. I díky trefám Uhříka

„V poli to byl vyrovnaný duel, dokonce jsme si vypracovali několik šancí, ale ty skončily bezvýsledně. Kdyby to tam spadlo, Rosice bychom potrápili ještě více. Místo toho si po druhé trefě, jenž začal po autu, již zápas pohlídal. Definitivní zlom přišel po brejku a třetí trefě. Dá se říci, že to byl pro diváka zajímavý zápas. pro diváka zajímavý zápas. Kluky jsme za předvedený výkon pochválil,“ dodal Lukáš Motal.

SKAŠTICE - ROSICE 0:3 (0:1)

Branky: 4. Novák, 63. Přerovský, 90. Matula. Rozhodčí: Kolář – Cieslar, Brezáni. Diváci: 70.

Skaštice: Vrba – Glozyga, Štěpják, Frýdl, Menšík, Zavadil, Kvasnička, Beneš, Pospíšil, Sedlák, Motal. Náhradníci: Zůvala, Vymětal, Konečník, Trampota. Trenér: Lukáš Motal

Rosice: Zádrapa – Kulík, Kršák, Praks, Novák, Buchta, Koláčný, Fila, Přerovský, Černý, Němeček. Náhradníci: Drobek, Zezula, Dobrovodský, Sedláček, Goj, Matula, Kozel. Trenér: Petr Čuhel.