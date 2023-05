Jarní trápení je tu tam. Divizní fotbalisté Skaštic se dostali do formy a pohody až na samý závěr sezony a v sobotu dosáhli na třetí vítězství v posledních čtyřech duelech. V rámci 24. kola skupiny E to odskákal Bezenc (3:0).

Divizní fotbalisté Skaštic (ve žlutém) vyhráli potřetí v posledních čtyřech duelech. V sobotu porazili Bzenec 3:0. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Soupeř byl ale herně lepší, hlavně v první půli. My však výraz ně efektivnější,“ smál se po zápase hrající trenér Skaštic Lukáš Motal.

Divizní Slavičín chybuje a tápe, naopak Holešov dál září!

Klid do jeho řad ale dala rychlá trefa Látala z 2. minuty. „Bzenec má dobrý tým, ale nevzpomínám si, že bychom jej pustili do výraznější tutovky. Spíše jsme jen řešili centry ze strany,“ pustil se do hodnocení duelu kouč domácích. „Vyplatil se nám důraz před bránou, na obou stranách, gólově i před přestávkou, kdy se po standardní situaci prosadil Frýdl,“ mnul si ruce.

Po změně stran se až do třetí trefy Skaštic obraz hry nezměnil. „Jednoduchou hrou zezadu jsme si vedení hlídali. Nabádal jsme kluky k zodpovědnosti, využití našich zkušeností. Po třetí trefě Konečníka již přestal být Bezenec tak silný na balonu, nedominoval a my v pohodě si zápas pohlídali.“

OBRAZEM: Baťov outsidera HFK přehrál, ale nedal penaltu! Spasil jej až Šiška

Závěrečný duel čeká Skaštice v neděli v Brně s rezervou. „Poslední kolo bývá zrádné, člověk se už vidí na konci. Ani dopolední čas zápasu nám nesedí. Na druhou stranu nemusíme řešit problémy se záchranou, věřím, že si jej užijeme,“ dodal Lukáš Motal.

SKAŠTICE - TJ BZENEC 3:0 (2:0)

Branky: 2. Látal, 42. Frýdl, 58. Konečník. Rozhodčí: Janeček, 195 diváků.