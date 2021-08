Na výbornou vstoupili do nové sezony divizní fotbalisté Skaštic. VE Skupině E v domácím prostředí udolali v krajském derby Strání, když o osudu zápasu rozhodl obránce Martin Glozyga. „O gól jsme byli lepší, vyhráli jsme zaslouženě. Ovšem zadarmo nám to soupeř rozhodně nedal,“ stíral si po zápase pot hrající trenér Skaštic Lukáš Motal.

Fotbalisté Skaštic na úvod porazili Strání 1:0. Foto: pro Deník/Jan Zahnaš | Foto: Deník/Libor Kopl

SKAŠTICE – STRÁNÍ 1:0 (1:0)

Úvodní minuty přece jen patřily hostům, kteří byli aktivnější a chtěli rychle udeřit. „Strání bylo dvacet minut častěji na míči, my se naopak více hledali a dokonce jsme přečkali jednu velkou šanci soupeře,“ pustil se do hodnocení Motal, jehož týmu pomohla až přestávka na osvěžení a občerstvení. „Od 25. minuty jsme pozvolna začali přebírat iniciativu, jehož vrcholem byla vedoucí branka, kdy si na roh Konečníka nejvýše vyskočil obránce Glozyga a hlavou skóroval,“ raduje se ještě nyní trenér domácích, jehož tým sice po přestávce opět sledoval, jak Strání má častěji balon na kopačkách, ale do vyložené šance je nepustil. „V této fázi hry jsme podali velmi dobrý taktický výkon a protivníkovi povolili jednu šanci, kterou jsme ale přečkali. Středním blokem jsme bránili a vyráželi do brejků, ale ani jeden jsme nedotáhli do konce, stejně jako Konečníkův přímák skončil na břevnu,“ doplnil Motal.