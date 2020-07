Úvodní poločas patřil Skašticím, které byly aktivnějším týmem a po zásluze se dostaly do vedení. „Kromě branky jsme ještě nastřelili tyč. Naše hra ovšem končila před pokutovým územím soupeře, vázla nám finální fáze,“ okomentoval průběh hlavní trenér vítězného týmu Roman Kolenič.

Druhá půle byla o poznání gólovější –⁠ diváci viděli hned čtyři branky. „Už jsme nebyli tak dominantní, paradoxně jsme si však vytvořili více příležitosti. Bohužel jsme je trestuhodně zahazovali,“ trápilo Koleniče.

Skaštice nevyužitých šancí málem litovaly. „Poté přišla hluchá část, která trvala přibližně patnáct minut. Soupeř snížil a dokonce vyrovnal. Kluci však hrabali až do samého závěru,“ měl radost lodivod domácího týmu, který nakonec slavil výhru.

Koleniče kromě výsledku potěšila také předváděna hra, po které se jeho svěřenci dostávali do přečíslení. Sám však ví, na čem je potřeba ještě zapracovat. „Chybí nám důraz, stejně jako lepší řešení situací. Především tam ale bylo neproměňování šancí –⁠ zahodili jsme snad čtyři tutovky. V soutěži by nás za to potrestali,“ je si vědom někdejší kouč Baťova.

Ačkoliv se Lipová nachází o soutěž níže, tak tým z Krajského přeboru na něj udělal dojem. „Ve středu hřiště měli dva zkušené hráče, rozhodně nebyli špatní, působili fotbalově. Soupeř nás prověřil,“ dodal na závěr.

Přípravný fotbal

TJ Skaštice – SK Lipová 3:2 (1:0)

Branky: Zdeněk Konečník 2, Ondřej Zavadil

Autor: Radek Štohl