„Jestliže první dvě prohry snesly nějaká fotbalová kritéria a moc nám k bodům nechybělo, nyní tomu bylo zcela naopak,“ zlobil se po utkání trenér Skaštic Lukáš Motal.

„Víkendový duel se nám vůbec nepovedl, byl to jeden z nejhorších výkonů sezony. Soupeř byl lepší a poprávu vyhrál. Výsledek a vysoká prohra odpovídá poměru sil a obrazu hry,“ musel sportovně a hodně zklamaně přiznat kouč.

Jeho tým na Hané šlapal vodu od prvních minut a velmi brzy inkasoval. Když domácí po půlhodině hry přidali druhý gól, bylo o výsledku rozhodnuto.

„Rychlá trefa HFK nám vůbec nepomohla. Popravdě úvodní dvě trefy byly laciné, sami jsme je domácím nabídli. Ano, soupeř byl dlouho na míči, ale moc jsme mu toho nedovolili. Bohužel při naší standardce jsme místo zahrození dovolili protivníkovi z brejku skórovat, při druhé jeho trefě jsme pro změnu házeli aut a místo ataku přišlo naše druhé propadnutí. Nevím, co se děje,“ kroutil na lavičce nechápavě hlavou trenér.

„Soupeř byl aktivní, naopak nám nešlo nic! Nevím čím to bylo, jestli brzkým začátkem, na který nejsme zvyklí. Každopádně jako ospravedlnění to je sakra málo!“ zlobil se.

Skaštice mají co napravovat, aby se z lepšího klidného středu nepropadly do spodních pater tabulky. „Situace není dobrá, o to větší touhu budeme mít uspět nyní v pátek v Šumperku. Pak nás čeká derby s Holešovem, která nás bavím a umíme je. Musíme zabrat a konečně dobře hrát a bodovat,“ má jasno lodivod Lukáš Motal.

HFK OLOMOUC - TJ SKAŠTICE 3:0 (2:0)

Branky: 4. a 89. Buček, 30. Svrčina. Rozhodčí: Vlk, 110 diváků.