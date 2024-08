„Chtěli jsme bodovat, prodloužit šňůru. Místo toho vše na nás trošku dolehlo, porazili jsme se prakticky sami. Po třech chybách dostali tři góly a bylo vymalováno,“ posteskl si kouč Skaštic Roman Číhal.

Ambice před utkáním byly vítězné. „Na krásném velkém hřišti jsme chtěli hrát fotbal, ale bylo to na úkor jednoduchosti, byli jsme málo nebezpeční do šestnáctky,“ vytkl svým svěřencům kouč. „Hodně nás mrzí, že první tři naše nebezpečné standardky neskončily gólem, naopak po obrovské chybě jsme inkasovali gól do šatny. I po změně stran jsem nabádal ke zvednutí hlavy, minulý zápas jsme dokázali zápas otočit, ovšem domácí byli proti. Soupeř zaslouží pochvali, byl mladý, běhavý, dobrý na míči. A když potrestal další naše dvě hrubky, bylo po zápase. Musíme hodit nepovedený duel za hlavu a dál makat,“ nabádá trenér Skaštic.

HFK OLOMOUC – SKAŠTICE 3:0 (1:0)

Branky: 45. a 55. Tylich, 81. Svrčina. Rozhodčí: Dedek, 100 diváků.