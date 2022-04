„V závěru to bylo o tom, jestli to uskáčeme. Bohužel z poslední akce přišlo vyrovnání, kdy Kucharčuk prostřelil vše, co mu stálo v cestě a ještě balon otřel o tyč. Nové Sady ale měly více možností skórovat,“ přiznal trenér.

Oslabený Holešov na Bílou sobotu neskóroval

Skaštičtí tak ze tří duelů zatím uhráli jen dva body. „Čekal jsem více. Zejména v minulém zápase v Šumperku jsme měli na vítězství, ale i zde přišli o vše v samém závěru. Zbraně neskládáme a jdeme dál bojovat, jasný cíl je záchrana,“ zopakoval kouč Lukáš Motal.

SKAŠTICE - NOVÉ SADY 2:2 (0:1)

Branky: 49. Konečník, 79. Drábek - 28. Marčík, 90. Kucharčuk. Rozhodčí: Soukal, 186 diváků.