„Největší klid nám dala jistota záchrany. Třebaže herně to není ideální, daří se nám vyhrávat duely díky lepší koncovce,“ označil spokojeně za klíčové hrající kouč Skaštic Lukáš Motal.

Ani poslední vítězství nebylo podle jeho slov tak jednoznačné, jak napovídá výsledek. „Byli jsme v koncovce hodně úspěšní. Z prvních dvou šancí jsme vstřelili gól, naopak soupeř tutovku spálil,“ přiznal trenér Skaštic.

„Poté domácí častěji drželi balon na kopačkách, měli šance, ale nás podržel gólman. Osud zápasu tak rozhodl třetí gól, poté jsme již hru kontrolovali, třebaže herně to z obou stran už nebylo ono, bylo to spíše pomalé a utahané, byl znát blížící se konec sezony. A až v samém závěru se domácí dočkali gólové odměny, ale body nám to nevzalo,“ zhodnotil duel hrající trenér.

I přeze všechno si jeho výběr závěr sezony užívá. „Kluci hrají v klidu, pomohla nám i remíza s Hranicemi. Od zajištění záchrany máme i potřebné štěstí a chceme své postavení vylepšit. Snad i v posledním duelu doma urveme nějaký bodík,“ přeje si Lukáš Motal, stejně jako přál rivalovi z Holešova záchranu. „Nikomu nepřeji sestup, ale jsme rád, že i za rok nás budou čekat derby, pro fotbalový region je to dobrá zpráva,“ dodal trenér Skaštic.

BZENEC - SKAŠTICE 1:3 (0:2)

Branky: 90. Knotek - 10. Konečník, 15. Červenka, 47. Sedlák. Rozhodčí: Poláček, 125 diváků.