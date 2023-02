„Zatím to zásadně přípravu, se kterou jsme začali předposlední lednové úterý, neovlivnilo, ale musíme se s tím vypořádat. Nebude však snadné za ně na složitém fotbalovém trhu najít náhradu. Krajní hráči se v dnešní době špatně nahrazují,“ uvědomuje si zkušený fotbalista a již také funkcionář.

Do nižších rakouských soutěží se rozhodl odejít Jakub Červenka, přípravu v Hranicích pro změnu nastoupil Ondřej Berčík. „Uvidíme, jak dopadne, jestli uspěje. Naopak téměř jistý je odchod Erika Oračka do Morkovic. Jejich rozhodnutí mě sice zaskočila, ale respektujeme je. Jejich rozhodnutí znamená naše oslabení, ale nikoho v klubu držet na sílu nechceme a nebudeme. Bereme to jako fakt a pokusíme se je co nejdříve nahradit,“ má jasno Motal.

Po odchodu tria fotbalistů základu nyní Skaštice tlačí bota právě na krajních pozicích. „Momentálně se s námi připravuje mladý Kvasnička, jehož otec u nás hrával. Talentovaný hráč skončil ve zlínském výběru osmnáctiletých, uvidíme, jak se začlení, co bude dál. Pokud uspěje, i tak budeme potřebovat tým doplnit ještě minimálně o jednoho hráče. Nebude to ale jednoduché. I když se to nepodaří, poradíme si. Nějak to odehrajeme,“ pokrčil smířlivě rameny.

Příprava probíhá podle podobného scénáře, jako v uplynulých sezonách. „Dvakrát týdně trénujeme na umělce v Kroměříži, jednou individuálně se zaměřením na kondici. Na konci února absolvujeme tradiční soustředění v Tasovicích u Znojma, kde se opět zaměříme na zlepšení kondice a týmového ducha,“ shrnul hrající kouč.

Při hledání soupeře pro přípravu se zaměřil na celky z okolí a krajských soutěží. „Vše zahájíme nyní v sobotu v Kroměříži s Brumovem, o generálku se pak postará duel s Morkovicemi,“ upřesnil Motal, který kromě vedení Skaštic bude pilovat sestavu pro finálový turnaj výběru Zlínského kraje v rámci Regions Cupu. „Protože se bude hrát od 9. do 17. června ve Španělsku, v blízkosti La Coruni, nominovaní hráči nestihnou poslední kolo. Snad se jejich týmům do té doby podaří o všem podstatném rozhodnout a nebudou s nominací komplikace,“ přeje si trenér, jenž už čeká na dubnový los Regions Cupu.

I přes menší komplikace se sestavou nepochybuje, že jeho výběr v poklidu dohraje odvetnou část bez záchranářských starostí. „Dál chceme hrát atraktivní fotbal, bodovat hlavně před našimi fanoušky. Bodový základ jsme si již vytvořili na podzim, nechceme mít problémy s udržením,“ zdůraznil Lukáš Motal, jehož výběr čeká v úvodním jarním kole divize zápas se zachraňujícím se Vsetínem.

Program přípravných zápasů Skaštic:

4. února: Skaštice - Brumov (16, v Kroměříži)

12. února: Lipová – Skaštice (15, v Prostějově)

18. února: Skaštice - Slušovice (14, v Kroměříži)

5. března: Kroměříž B – Skaštice (čas bude upřesněn)

11. března: Skaštice – Morkovice (místo a čas dle počasí)