„Jsme nadmíru spokojeni. Bereme ji všemi deseti. Nepopírám, že jsme pošilhávali i jednom místě výše, to by byla pomyslná třešinka na dortu. Vzhledem k průběhu jsme z naší situace vytěžili maximum,“ rozplýval se po sobotním posledním duelu hrající kouč Lukáš Motal.

Sobotní duel se přitom pro jeho barvy nevyvíjel ideálně, rychle prohrával. „Po pětadvaceti minutách jsme se dostali do zápasu, převzali iniciativu a do přestávky vyrovnali. Když jsme chvíli po obrátce výsledek otočili, v závěru se už jen soustředili na udržení náskoku. Soupeř měl šance vyrovnat, ale i díky gólmanovi jsme tři body uhájili,“ neskrýval nadšení Motal.

Finiš jeho týmu přitom patřil mezi snové. „Když jsme byli v zimě třetí od konce, cíl byl se co nejdříve zachránit. A když se nám to podařilo, všechno napětí z nás spadlo a načali jsme skvělou sérii. Ve vyrovnané soutěži jsme chtěli každého porazit, dostali se do laufu a naše výkony měly kvalitu. Finiš byl parádní,“ zopakoval hrdý kouč.

Kromě psychického uvolnění vidí za jarním probuzením také stabilizaci sestavy. „Na podzim, jsme měli dva zraněné stopery, museli jsme improvizovat, dostávali jsme hodně branek. Pak seale vytvořila silná osa týmu a přišly body,“ usmíval se na sobotní zakončené hrající trenér, který za 6. místo žádné speciální odměny nevyplatil. „Jen jsme to pořádně oslavili. Nyní mají kluci do 8. července volno,“ potvrdil.

Kádr přitom v plánu nijak obměnit nemá. „Zatím nemám informace, že by měl někdo ukončit kariéru, odejít. Budu rád, když bude tento tým dál ve stejném složení pokračovat. Má prostor růstu, až na mě se Zdenou Konečníkem a jednoho hráče nikdo nemá ještě třicet let, jsou v nejlepším fotbalovém věku. Byla by škoda do něj sahat. Pokud by se na trhu neukázal vyloženě rozdílový hráč, pjdeme ve stejném složení obhajovat šestou příčku,“ má jasno Lukáš Motal.

SKAŠTICE - KOZLOVICE 2:1 (1:1)

Branky: 40. Zůvala, 54. Červenka - 3. Kaďorek. Rozhodčí: Marek, 165 diváků.