Podívejte se! Divizní Holešov slaví na úvod výhru. A co další posily?

Taktika byla jasná a jednoduchá – kvalitní defenzivou přinutit soupeře k chybám. „Přerov má dost mladý a běhavý tým, kterému to do plných moc nejde. A naše obrana pracovala n a jedničku,“ pochválil své svěřence Motal, jenž hru dirigoval ze středu zálohy.

Základním stavebním kamenem úspěchu byla poslední posila Jan Gojš, jenž střelou z 20 metrů otevřel účet zápasu a o další čtvrthodiny později pop vyhraném souboji opět štiplavě střílel, aby míč dorazil do brány Menšík.

„Za stavu 1:0 nám utekl soupeř, ale sólo fantastickým zákrokem zlikvidoval gólman. Od naší druhé trefy jsme již zápas kontrolovali,“ potěšilo Motala. „Zatímco u soupeř si další šance nevybavuji, my několikrát odmítli zvýšit vedení,“ doplnil.

Skaštice se tak kromě výhry radují ze zisku dvou posil last minute. Kromě baťovského ofenzivního fotbalisty Jana Gojše získal celek z Kroměřížska také záložníka Ondřeje Pospíšila. „Už proti Rosicím ukázal, že je kvalitní hráč, jenž až si zvykne na vyšší a kvalitnější soutěže, půjde výkonnostně nahoru,“ cítí Motal.

V případě návratu Jana Gojše z Otrokovic si musí mnout ruce. „Honza s námi postupoval a pak u nás odehrál první rok v divizi. Zkvalitnil nám hru, Honza je rychlostní typ, náběhy umí,“ raduje se a rád by ještě do konce přestupního termínu nějakou posilu do klubu získal.

„Protože Večeřa v minulém týdnu odešel do Kvasic, hledáme za něj náhradu. Nebráníme se ani dalšímu oživení týmu, ale musel by to být hráč do základu,“ přiznal Lukáš Motal.

Skaštice nyní čeká náročné dvojutkání s Novými Sady a Slavičínem.

PŘEROV - SKAŠTICE 0:2 (0:2)

Branky: 15. Gojš, 31. Menšík. Rozhodčí: Prokůpek, 57. Repček (Přerov), 219 diváků