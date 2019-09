„Z tohoto pohledu je bod zlatý, ale v celkovém kontextu jsme měli vyhrát. Zejména v první půli jsme byli lepší a je škoda, že jsme po obratu během pěti minut nevyužili ani jednu z dalších dvou tří šancí. Vést 3:1, asi bychom už uspěli,“ míní trenér nováčka Roman Kolenič.

Skaštice opět nezachytily nástup a brzy prohrávaly. „Další laciný gól. První dějství patřilo nám, otočili jsme výsledek, ale místo doražení domácích přišlo jejich vyrovnání do šatny,“ hodně bolí kouče hostů. „Po přestávce už to byl boj i kvůli zhoršujícímu se stavu hřiště. A když jsme opět po nahodilé akci soupeře prohrávali, musíme po vyrovnání Konečníka v nastavení bod brát,“ zopakoval Kolenič, jehož výběr v neděli doma vyzve lídra z Hranic. „Dostáváme strašně moc laciných branek, to musíme odbourat. Naopak mě těší střelecká produktivita,“ dodal po pěti odehraných kol kouč šestého celku divize E Roman Kolenič.

VŠECHOVICE - SKAŠTICE 3:3 (2:2)

Branky: 9. a 43. Rolinc, 69. Orava - 34. a 92. Konečník, 32. Motal. Rozhodčí: Grečmal, 250 diváků. Skaštice: Večeřa - Sedlák (79. Bubla), R. Frýdl, Bubla, T. Motal, Sova (88. M. Frýdl), Petrúsek (70. Beneš), Gojš, Konečník, L. Motal, Batík. Trenér: R. Kolenič.