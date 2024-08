Co je však Kvasicím platné, že jsou herně lepší, když zatím stále čekají na první divizní body. „Musíme být trpěliví, soustředit se jen na sebe a další zápasy. Věřím, že se brzy dočkáme,“ je optimista kouč nováčka Vlastimil Chytrý. „Tato ztráta ale dost bolí. I remíza by totiž byla pro nás málo! V zápase jsme zahodili minimálně čtyři tisíci procentní šance,“ kouče.

„Byl to pro nás jiný zápas než před týdnem doma, popravdě nemám klukům co vytknout. Celý zápas jsme byli lepší, ale zahazovali i ty nejvyloženější šance. V první poločas měl největší Galetka, který netrefil odkrytou bránu, po přestávce za stavu 1:1 byl na něj penaltový zákrok. Ve vyložené situaci nepochopitelně minul míč Sigmund, stejně jako střídající Galus,“ kroutilo nechápavě hlavou chytrý. „Poté přišel trest, jeden brejk a vítězná trefa Kováře. Škoda,“ ulevil si. „Popravdě mě překvapilo, že i v této soutěži soupeři čekají, co vymyslíme. Na rozdíl od krajského přeboru ale soupeři zde trestají každé naše zaváhání. Už se těším na Vsetín a Bzenec, že si konečně zahrajeme otevřený fotbal.“

Domácí kouč viděl vyrovnanou bitvu. „Hlavně v úvodu. Byly ale pasáže, kdy nás soupeř dostával pod tlak. My ale byli úspěšnější a klidně jsme mohli jsme v poločase vést i vyšším rozdílem. Na přelomu přestávky jsme měli dvě tutovky,“ mrzely zahozené šance Gettlera holešovského trenéra Aloise Skácela

Po přestávce a prostřídání přišlo vyrovnání nováčka. „Kvasice měly nebezpečné situace, my ale ty vyložené. Škoda dalších zahozených možností Mlčáka s Kovářem. Ten si ale spravil chuť v závěru po krásné přihrávce Semenyna,“ zatleskal Skácel.

„Jaký máme recept na poslední minuty? Jednoduchý – tým chce pořád vyhrávat, i ve vedru vydrží makat do poslední minuty. Je dobře, že jsme posílili lavičku, tím posledním je Večerka z Morkovic,“ mne si ruce Skácel.

Holešov je tak po dvou kolech stoprocentní. „Pořád je to ale málo! Start je výborný, ale nesmíme to přechválit. Fotbal je o pracovitosti, pokoře, hrát, i když se nedaří. Když to jde, to umí vyhrávat každý. Zatím je to ale pro mě psychicky náročné, výhry ale těžké stavy léčí,“ dodal s úsměvem Skácel.

HOLEŠOV – KVASICE 2:1 (1:0)

Branky: 10. Gettler, 89. Kovář – 48. Galetka. Rozhodčí: