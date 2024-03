FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Byl to Vsetín, který od úvodních minut udával tempo hry. „Mel více ze hry, trefil tyč a jednou nás hodně podržel gólman Šiška. Do vedení jsme ale šli my, kdy se po faulu trefil z přímého kopu Semenyna. Duel i tak byl na vážkách, my ztráceli někdy zbytečně míče, Valaši byli nebezpeční, hlavně dlouhými nákopy za obranu,“ upozornil.