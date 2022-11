„Rozhodně příchodu do Holešova nelituji, naopak. Jsem mile překvapený, v jakém prostředí zde pracují a jak to zde funguje, jak jsme si sedli s celým realizačním týmem. Máme veškeré podmínky pro to, abychom mohli hrát pěkný fotbal, bavili sebe, ale i skvělé diváky,“ ocenil Skácel, jehož premiérou byl v 5. kole duel se Skašticemi (1:3).

V Baťově jsou pyšní! Jak trenér Gerych zhodnotil podzim? Koho chtějí získat?

Během dvou měsíců tým dál dobře trénoval a zaměřil se především na zlepšení herní disciplíny. „To byla zásadní změna. Fotbalisté jsou zde dobří, ale právě zodpovědnost a disciplína byly věci, které kluci pozvolna zlepšovali a začali být i výsledkově úspěšní,“ označil za klíčové 63letý úspěšný fotbalový stratég.

I přes dílčí neúspěchy vidí na týmu komplexní progres. „Všechna utkání byla slušná, výpadky se nám podařilo zmenšovat. Paradoxně i přes porážku se mi líbil zápas ve Slavičíně, kde se hrál fotbal a právě tak si představuji naše zápasy,“ má jasno bývalý ligový kouč, který se mohl spolehnout i na výkony individualit.

„Potěšil mě Marián Kovář. Když jsem přišel, měl na kontě jeden gól, do konce sezony přidal dalších osm s průměrem jednoho na zápas. Efektivní v gólových nahrávkách byl pro změny Ihor Semenyna, kterých jich měl osm, skvělé číslo! Ve finále se přidali všichni, včetně obránců, což je skvělé,“ těší kouče.

I proto je s podzimní části spokojen. „Spíše částečně. Reálně jsme mohli mít o šest bodů více. Musíme být dál pokorní, pracovití, jen to nás může přivést k dalšímu zlepšení. A kde nás tlačí bota? Zapracovat nyní musíme především na součinnosti, daleko více si dovolit a hrát v ještě větší rychlosti. To je moderní fotbal a potenciál pro to v kabině určitě je. Bude ale záležet, jak se kádr změní,“ pootevřel současnou „pandořinu skříňku“ holešovského divizního týmu.

Podívejte se! Mladí hokejisté Brumova vyhráli v Kroměříži

Přitom do 20. listopadu mělo být zcela jasno, kdo z šestice hostujících hráčů zůstane a kdo se vrátí. „Třebaže kluci tady byli spokojení a rádi by zůstali, verdikt z jejich klubů ještě nemáme, čekáme,“ pokrčil smířlivě rameny Skácel.

Jistý je konec angažmá Davida Pavelky, který dojížděl z Přerova a má nabídky z Rakouska. „Svou kapitánskou pásku již kvůli pracovním povinnostem a rodině předal také Martin Charuza, který se už bude fotbalem jen bavit v našem rezervním týmu,“ doplnil lodivod Holešova, jenž se pochopitelně se sportovním manažerem Petrem Labanczem rozhlíží po případných náhradách.

Aktuálně přitom tým tlačí na postup pravého beka. „S Petrem se výborně spolupracuje, má výborné kontakty. Sázet podle všeho budeme dál na spolupráci se Zlínem a Kroměříží. Věřím, že se nám opět podaří vypilovat zajímavou a kvalitní sestavu,“ uklidňuje nejen sebe, ale i fanoušky.

V Holešově skončil Kolenič. Domácí proti Vsetínu nevyužili početní převahu

Společnou přípravu ukončili v Holešově 11. listopadu a opět se společně sejdou 12. ledna. „Nyní musí kluci hlavně fyzicky a mentálně zregenerovat, přestože vím, že většina se udržuje v kondici doplňkovými sporty. Zatím jsme dal klukům jen doporučení, jak pracovat, v prosinci pak do jejich plánů vstoupím. Nebude to nic dramatického, protože na rozdíl od ligy máme před sebou dvakrát větší prostor k přípravě na odvetnou část,“ připomněl trenér.

A jaká bude příprava pod novým koučem ošlehaný ligovými zkušenostmi? „Její náročnost bude rozložená, hodně se bude pracovat s míčem. Chybět nebude ani zde tolik oblíbené čtyřdenní soustředění v přírodě. Výhodou je, že zde jsou opravdu výborné podmínky – tréninky na umělce budeme střídat s výběhy a tělocvičnou. Bude to pestré, dril jde dělat i na hřišti,“ uklidnil své svěřence.

Ambice i přes výsledkově podařenou druhou část podzimu zůstávají do odvet stejné – udělat maximum, aby se nehrálo o záchranu a pěkným fotbalem bavit fanoušky, doma neprohrávat. „Moc se mi v této soutěži líbí, že všechny týmy chtějí hrát fotbal. A je jedno, jestli hrajete s prvním a nebo posledním, či proti mladým výběrů z Přerova nebo Brna. Úroveň divize mě mile překvapila,“ vypozoroval Skácel.

Stejně jako fanoušci, i on si nenechává ujít v Kataru probíhající MS. „Těšil jsem se na Francouze a nezklamali mě. Stejně jako jsem byl zvědavý na Angličany. Před pár lety do toho jen bouchali a nyní již hrají fotbal, jak mají hrát,“ pousmál se lodivod Holešova, podle kterého je ještě předčasné a složité najít hlavního favorita na titul. „Je zde hodně aspirantů, ale podle mě to bude někdo z Evropy,“ dodal Alois Skácel.