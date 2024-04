„Tak to mělo být. Popravdě jsme nyní nebyli v optimálním rozpoložení, mimo úvodní půlhodinu,“ poznamenal trenér Holešova Alois Skácel.

Skaštice důležitý duel nezvládli. Na co doplatili, co trenéra zamrzelo?

Do vedení šli právě jeho svěřenci ve 14. minutě, bohužel v závěru poločasu už vypadli z rytmu. „Škoda, že jsme Kováčem nepřidali druhý gól. Soupeř měl také jednu tutovku, ale tu zlikvidoval gólman,“ oddechl si.

Po změně stran se obraz hry změnil. „Domácí byli aktivnější, po chybě, rohu a dvou tečích se rychle dočkali vyrovnání. A když ranou pod břevno výsledek otočil, nevypadalo to s námi nejlépe. Naštěstí kluci se zvetili, a blízko gólu byl Kováč, který trefil břevno. V závěru jsme se zaslouženě dočkali vyrovnání, což nás opět nastartovalo a mohli jsme být opět vítězní. Bohužel Gettler a Uhřík své tutovky nedali. To by bylo pro soupeře asi drsné,“ pousmál se Skácel.

Série úspěchů divizního Slavičína skončila. Kde a proč?

„Zopakovat poslední výkony, uspěli bychom. To byla odměna pro domácí. Náš výkon nebyl ideální, nebyl v takové kvalitě, jak jsme hráli předtím,“ dodal Skácel, jehož svěřence čeká za týden těžký test na půdě vedoucího Strání.

HFK OLOMOUC – HOLEŠOV 2:2 (0:1)

Branky: 47. Machala, 70. Pícha - 14. a 87. Mlčák. Rozhodčí: Denev, 35 diváků.