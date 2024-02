Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

I přesto to byli jeho svěřenci, kteří diktovali tempo hry a stříleli branky. Na každou půli si nechali po dvou trefách. „Zpočátku to bylo od nás kostrbaté, ale i přesto jsme lázeňský tým přehrávali. Šancí jsme měli hromadu, výhra měla být mnohem výraznější. Tým si sedá, zápas od zápasu je to lepší,“ pochvaluje si Skácel.

Ve svém kádru přitom už přivítal novou posilu – syna bývalého ligového fotbalisty Otépky – Ondřeje. „Získali jsme jej ze Vsetína, počítám s ním do zálohy, kde nám vypadl střeďák. V sobotním zápase se jevil dobře, ale ještě se musí rozkoukat, sehrát se,“ cítí zkušený kouč, který další velké příchody neočekává. „To ale neznamená, že nesledujeme přestupový trh v okolních klubech. Vyčkáváme, uvidíme, jak se situace vyvrbí,“ konstatoval s úsměvem Alois Skácel, jehož výběr čeká další přípravné utkání v sobotu od 10 hodin v Hulíně proti Zábřehu. „Nebude Kašák, který se zranil. Naštěstí máme čas na vyléčení,“ dodal.

LUHAČOVICE - HOLEŠOV 0:4 (0:2)

Branky: Semenyna 2, Gettler, Kovář. Holešov: Šiška (60. Láník) – Paštěka, Daněk, Pospíšilík, Kašák, Otépka, Uhřík, Semenyna, Gettler, Kovář, Jaderníček. Střídali v poločase: Mlčoch, Pirkl, Zakopal. Trenér: Alois Skácel.

Výskledky přípravy: 1. FC Slovácko B - SFK ELKO HOLEŠOV 4:0

Baťov 1930 - SFK ELKO HOLEŠOV 4:5

FS Napajedla - SFK ELKO HOLEŠOV nehráno

FK Luhačovice - SFK ELKO HOLEŠOV 0:4

10. 2. 2024 – 10:00: SK Sulko Zábřeh - SFK ELKO HOLEŠOV UT Hulín

17. 2. 2024 – 10:00: FC Želátovice - SFK ELKO HOLEŠOV UT Hulín

2. 3. 2024 ČSK Uherský Brod - SFK ELKO HOLEŠOV UT Uherský Brod