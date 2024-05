„STK nařídila odehrát celý zápas od začátku. A byl to kvalitní, i když z obou stran opatrný duel. Byli jsme blíže výhře, ovšem z komplexního pohledu je plichta zasloužená,“ uznal trenér Holešova Alois Skácel.

Nasadili špatného hráče: Školácká chyba, hájí se Lačnov. Co na to předseda STK?

Úvod zápasu přinesl větší aktivitu domácích. „Měli jsme výborný začátek, ve skvělé gólové pozici se ocitl Gettler, chvíli na to Mlčák. Soupeř byl také nebezpečný, nastřelil břevno, stejně jako ve druhé půli. Nikdo nechtěl otevřít hru, ale chybičky se objevily na obou stranách. Hosté šli do vedení z jejich nejsilnější zbraně – standardky, my vyrovnali po faulu na Mlčáka a proměněné penaltě,“ shrnul první část Skácel.